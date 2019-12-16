İdam cezasına çarptırılabilir!

Sudan'da savcılık, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle iktidara geldiği 1989'dan devrildiği 11 Nisan'a kadar geçen zaman zarfında işlediği bütün suçları tek tek soruşturuyor.





Tahkik edilen suçlar arasında göstericilerin öldürülmesi, işkence, zorla kaybetme, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklar öne çıkıyor.





El-Beşir hakkında, yolsuzluktan aldığı iki yıllık cezanın yanı sıra insanlığa karşı suç işlemek ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlarından açılmış davalar devam ediyor.





Savcılık, Beşir'in bu davalarda idam cezası alabileceğini açıkladı.





DİĞER YOLSUZLUKLAR DAVALARINDA DA HESAP VERECEK





Eski Sudan Cumhurbaşkanı, iktidara geldiği 1989 darbesi, Darfur ve Mavi Nil'de insanlık suçları, tecavüz, işkence, zorla kaybetme, rejim karşıtı protestocuların öldürülmesi ve diğer yolsuzluk suçlamalarından hakim karşına çıkacak.





Devrik lider Ömer el-Beşir (tel örgünün arkasında), 2003'te Darfur'daki çatışmalarda yaşananlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla da itham ediliyor.





Darbeden sonra iktidarı ele geçiren askeri yönetim, El-Beşir'i UCM'ye teslim etmeyeceklerini, ülkede yargılayacaklarını açıklamıştı.





11 NİSAN'DA 30 YILLIK SALTANATI DEVRİLDİ





Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı sebebiyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.





Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başşehir Hartum'da Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti. Resmi konutunda yapılan aramalarda gizli bölmeler tespit edilmiş, çuvallar içinde yüksek miktarda dolar ve euro ele geçirilmişti.





Beşir, 19 Ağustos'ta verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al-Nahyan'dan da 1 milyon dolar aldığını itiraf etmişti.





O PARALARI HAYIR İŞLERİNDE KULLANDIĞINI İDDİA ETTİ





Mahkemede yolsuzluk yapmadığını, zimmetine para geçirmediğini belirten Beşir, konutunda ele geçirilen paraları kamu yararına işlerde harcadığını iddia etmişti.





Devrik Sudan lideri, 14 Aralık'ta yolsuzluktan iki yıl hüküm giymişti. Sudan yasalarına göre, 70 yaş üzerindekiler cezaevine gönderilmediğinden 75 yaşındaki Beşir bu davadan aldığı ceza için rehabilitasyon merkezinde kalacak.