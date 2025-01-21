Samanyolu Haber /Gündem / İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı /21 Ocak 2025 15:49

İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu Koordinatörü Selçuk Adıgüzel, dikkat çeken bir video daha yayınladı. Adıgüzel yeni videosunda bir 15 Temmuz sahte gazisinin daha foyasını ortaya çıkardı.

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15 Temmuz'la ilgili karanlıkta kalan çok sayıda soru hala cevap beklerken, 15 Temmuz Derneği'ndeki yolsuzluk iddiaları gündeme damga vurdu. 


Henüz bu skandal sıcaklığını korurken, sahte gazilik iddiaları ve menfaat sağlayan kişilerin şaibeli hikayelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Mesut Tatlıdede isimli şahıs, gazilik unvanını kullanmasına rağmen, raporlar ve mahkeme kararları aksini söylüyor.



Karakol ve mahkeme ifadelerinde birbiriyle çelişkili beyanlarda bulunan Tatlıdede, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda hikayesini abartarak “Belime 30-40 şarapnel parçası isabet etti” ve “Akan kanı görünce bayrağımızın rengini hatırladım” ifadelerini kullanıyor. Askerlerin idam edilmesini talep eden sahte gazi, pişkinliğiyle pes dedirtiyor. Çünkü Tatlıdede’nin suçladığı askerlerin, Genelkurmay Çatı Davası’nda beraat ettiği ortaya çıkmış durumda.

Gazilik unvanını kullanarak devlet yetkilileriyle fotoğraflar çektiren ve bu sayede nüfuz sağlayan şahsın hikayesi, videoda detaylı bir şekilde ele alınıyor.


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