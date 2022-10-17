Samanyolu Haber /Gündem / İdam mangası huzurunda abdest /17 Ekim 2022 12:15

İdam mangası huzurunda abdest

Samanyoluhaber.com yazarı Abdullah Aymaz Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında üç talebesiyle esir düşmesi ile ilgili hatıtayı okurlarıyla paylaştı

SHABER3.COM

ABDULLAH AYMAZ 

Necmeddin Şahiner Ağabeyimizin araştırmalarından anladığımıza göre: Üstad Bediüzzaman Hazretlerini Birinci Dünya Savaşı sırasında üç talebesiyle esir eden Ruslar, yalnız yanında Said ismindeki talebesini bırakarak, diğerlerini  Van, Culfa, Tiflis, Kloğrif ve oradan da Kosturma’ya sevk ederler. Kosturma’da Bediüzzaman’ı esirler kampına götürürler. İslam Tarihi isimli eseriyle tanınan Avukat Abdurrahim Zapsu orada geçen bir hâdiseyi bir subay arkadaşından şöyle naklediyor: ‘Ben Birinci Cihan Harbi’nde Bitlis mevkiinde yaralı olarak esir olurken Bediüzzaman da o gün esir düşmüştü.

O, Sibirya’ya gönderilmişti ve en büyük esirler kampında idi. Ben Bakü’nün Nangün adasında idim. Günün birinde esirleri teftişe gelen ve kampı gezerken Bediüzzaman’ın önünden geçen Nikola Nikolaviç’e ehemmiyet vermiyor ve yerinden kımıldamıyor. Başkumandanın nazar-ı dikkatini çekiyor, tekrar bir bahaneyle önünden geçiyor, yine kımıldamıyor. Üçüncü defasında önünde duruyor, tercüman vasıtasıyla aralarında şöyle bir muhavere geçiyor:

“Beni tanımadın mı?
“Evet tanıdım. Nikola Nikolaviç’tir. Çar’ın dayısıdır. Kafkas Cephesi Başkumandanıdır.’
“O halde niçin hakaret ettin.’
“Hayır, ben kendilerine hakaret etmiş değilim. Ben mukaddesatımın emrettiğini yaptım.’
“Mukaddesat ne emrediyormuş?’
“Ben Müslüman âlimiyim. Benim kalbimde İslâmî iman var. Kendisinde bu iman olan bir şahıs, bu imana sahip olmayan şahıstan efdaldir. Ben sana kıyam etseydim, mukaddesatıma hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyam etmedim.’
“Şu halde bana imansız demekle benim şahsımı, ordumu hem de milletimi ve Çar’ı tahkir etmiş oluyor. Derhal Divan-ı Harb kurulsun sorguya çekilsin.’

Bu emir üzerine Divan-ı Harp kuruluyor. Karargahtaki Türk, Alman, Avusturya subayları hepsi ayrı ayrı Bediüzzaman’a ricâ ederek, Başkumandan’dan özür dilemesi için ısrar ettilerse de onun verdiği cevap şu oluyor; “Ben âhiret diyarına göçmek ve Resulullah’ın huzuruna varmak  istiyorum. Bana bir pasaport lâzımdır. Ben imanıma muhalif hareket edemem.’


“Buna karşı kimse sesini çıkarmıyor, neticeyi bekliyor. Sorgulama bitiyor. Rus Çarı’nı ve Rus ordusunu tahkir maddesinden idam kararı veriyorlar. Kararı infaza gelen bir manga askerin başındaki subaya, büyük bir sevinçle ‘Müsaade ediniz, on beş dakika vazifemi ifâ edeyim’ diyerek abdest alıp iki rekat namaz kılarken, Nikola Nikolaviç geliyor, kendisine hitaben: “Beni affediniz, sizin beni tahkir için bunu yaptığınızı zannediyordum. Hakkınızda kanuni muâmele yaptım. Fakat şimdi anlıyorum ki, siz bu hareketinizi imanınızdan alıyorsunuz ve mukaddesatınızın emirlerini ifâ ediyorsunuz. Hükmünüz iptal edilmiş, dinî salâhiyetiniz / salâbetinizden dolayı takdire şâyansınız. Sizi rahatsız ettim. Tekrar rica ediyorum, beni affediniz."


“Bütün Müslümanlar için şâyân-ı misal olan bu dînî salâbeti ve yüksek seciyeyi arkadaşlarından bir yüzbaşı gördüklerine dayanarak anlatıyordu…  Bunu duydukça gayr-i iradî gözlerim yaşla doldu.”  (Ehl-i Sünnet Mecmuası, 2:46, 15 Teşrin-i Evvel 1948)  


Risale-i Nur’un müellifi işte böyle şehamet-i imaniyeye sahip kahraman ve yiğit bir zât. Onu ve eserlerini anlayıp kıymetini takdir edebilelim. 


Lübnanlı bir âlim ve kanaat önderinin mensuplarının kendisine gönderilen bu resimler, muhterem bir kardeşimiz tarafından bana ulaştırıldı. Kendisine, Ukrayna’da görevli Lübnanlı bir imam bunları kendi mürşidlerinden temin edip göndermiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür eder Cenab-ı Hakk’ın rahmet, bereket ve inayetinin hepsinin üzerine olmasını niyaz ederim
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İdam mangası huzurunda abdest Sonraki Haber >>

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:57