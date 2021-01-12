İdama saatler kala tek kadın mahkumun infazı durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde bir hakim ülkede federal düzeyde idam cezası alarak uygulanması için sırada bekleyen tek kadın olan Lisa Montgomery’nin idamını geçici olarak durdurdu. Temyiz mahkemesi de kararı onadı.





52 yaşındaki Lisa Montgomery, 2004 yılında Missouri’de 8 aylık hamile Bobbie Jo Stinnet’i kaçırarak boğarak öldürmüş ve hamile kadının karnını yararak bebeğini kaçırmıştı.





Bebeğin hayatta kaldığı korkunç cinayet sonrası federal mahkeme, 2007 yılında Montgomery’i idam cezasına çarptırmıştı.





ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2 bin 553 idam mahkumu infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51’i kadın.





Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.





“AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL SAVUNMASI”

2007’de idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery’nin cezası bugün Indiana’nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle infaz edilecekti.





İnfaz gerçekleşseydi, 70 yıla yakın aradan sonra ilk kez federal bir kadın idam mahkumu idam edilmiş olacaktı.









Montgomery’nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.





Yargıç da Montgomery’nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verdi. Savcılık ise kararı temyiz edeceğini duyurdu.





CEZASI 2. KEZ ERTELENDİ

Lisa Montgomery’nin cezası ikinci kez erteleniyor.





Montgomery’nin Aralık sonunda idam edilmesi planlanıyordu. Ancak avukatının Kovid-19’a yakalanması nedeniyle infaz ertelenmişti.





FEDERAL DÜZEYDE SON KADIN İDAMI 1953’TE GERÇEKLEŞTİ





ABD’de Bonnie Heady adlı bir idam mahkumu, federal mahkeme kararıyla cezası infaz edilen son kadın olmuştu.





Heady’nin cezası 1953’te Missouri’de zehirli gazla infaz edilmişti.