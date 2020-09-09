İdamı telaffuz eden kendi sehpasını kurar

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, geçen yıl istifa ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin elinde oyuncağa döndüğünü söyledi.





TV5’te Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler’in sunduğu "Ankara Bürosu" isimli programa konuk olan Üstün, "İdam cezasını ifade edenleri; Devlet Bahçeli'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Mustafa Şentop'u inandırıcı bulmuyorum. Yapmayacakları, yapamayacakları, yapılmaması gereken bir şeyi söylüyorlar." dedi.





"SİYASİLERE İDAM SEHPASI KURULUYOR"





"Meclis'in Erdoğan'ın parmağının ucunda olduğunu, onun bir işaretiyle Meclis'in bu kararı alacağını herkes biliyor." diyen Üstün, "Yargıya güven yüzde 20'lere düşmüş. Bu ortamda mı idam yargılaması yapılacak? Yarın idam cezasının önü açılırsa belki de ilk muhatap olacak insan onlar olabilirler." dedi.





Üstün, "Bu kötülüğü kendilerine de ülkeye de Türkiye demokrasisine de yapmasınlar derim. İdamı telaffuz eden siyasetçi, aslında siyasilere idam sehpası kuruyor. Çok açık konuşuyorum.” diye konuştu.





"BAHÇELİ AKP'Yİ KARIŞTIRIYOR"





İdam tartışmasında Milliyetci Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin AKP’nin içini karıştırmak istediğini söyledi.





2002 yılında idamı kaldıran hükûmette başbakan yardımcısı olarak görev yapan MHP lideri Devlet Bahçeli iki hafta önce "İdam cezasını geri getirelim." demişti.





“Devlet Bahçeli’nin idam meselesinin idam meselesini ortaya atması hem Erdoğan’ı sıkıştırmak hem de AKP'nin içine bir el bombası atmak adına bunu yapıyor." diyen Üstün, "Çünkü cümlelerine baktığımızda, ‘Süleyman Soylu’yu terörle mücadelede desteklemek adına bunu önerdim’ diyor." dedi.





Soylu ile veliaht olarak gösterilen Berat Albayrak arasındaki çekişmeyi sağır sultanın duyduğunu vurgulayan Üstü, "Dolaysıyla AKP'yi karıştırmak ve Cumhurbaşkanını sıkıştırmak için atılan bir adım olarak görüyorum. Bahçeli, adeta bir taşla kuş sürüsü vurmak istiyor.” ifadelerini kullandı.





"KAYINVALİDESİNE, TORUNUNA VE KIZINA ANLATAMAZ"





Üstün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın niçin görevden alınamayacağını da anlattı.





Üstün, “Nasıl ki Berat Albayrak'ın damat olarak Bakan olması siyasetin kurallarına aykırıysa gelinen noktada artık, o makamlardan alınması aile ilişkilerinin doğasına aykırı. Artık bu işler devlet yönetmekten çıkmış, devleti bir aile şirketi şeklinde yönettikleri için etle tırnak haline gelmişler. Burada Berat Albayrak’ın görevden alınmasının büyük maliyetleri var. Cumhurbaşkanı görevden alamaz ama aldığını düşünelim. Gidecek evine kızına laf anlatması gerekir, toruna laf anlatması gerekir, eşine yani Berat Albayrak’ın kayınvalidesine laf anlatması gerekir."





"O yüzden hiç kimse böyle bir beklenti içine girmesin." diyen Üstün, "Biz bunu zaten adım adım görmüştük. Berat Albayrak milletvekili yapıldığında bir yerlere hazırlandığını hissetmiştik ve görmüştük. Biz o zaman itirazlarımızı yapmıştık.” ifadelerini kullandı.





"HERKES BERAT ALBAYRAK’A BİAT EDİYOR"





Üstün, AKP’de bir siyasetçi hariç herkesin Berat Albayrak’a biat ettiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, il başkanları hepsi bu işi kabul etmiş ve rollerini ona göre oynuyorlar. Bakanlar dahil. Biat etmeyen bu kişi ise Süleyman Soylu’dur. Soylu açıkça bu projeye biat etmediği için onun için zaten gerginlikler yaşanıyor. Önce Trabzon’dan yaşandı, sonra değişik ortamlarda yaşandı. Hatta kendisinin istifasının gecesi Pelikan Çetesi’nin trolleri, Süleyman Soylu’yu kimin desteklediğini gördük ve not ettik dediler.”





Berat Albayrak'ın Soylu'yu kendisine karşı tehlike olarak gördüğünü iddia eden Üstün, "Rakip demiyorum. Onun için Soylu ile bu sürtüşmeler devam ediyor. Bahçeli de bu gerginliği derinleştirmek için Süleyman Soylu tartışmasını başlatıyor.” şeklinde konuştu.