İdare mahkemesi AYM’nin KHK’lı avukatla ilgili ihlal kararını yok saydı

Ankara 14. İdare Mahkemesi, KHK’lı Yard. Doç. Dr. Günal Kurşun’un avukatlık ruhsatının verilmemesiyle ilgili açtığı davada Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına uymadı.





Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesiyken 675 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Günal Kurşun, avukatlık mesleğine dönmek için Adana Barosuna başvurdu. Adana Barosu, 13 Şubat 2017’de Kurşun’un başvurusunu kabul ederek, ruhsatının verilmesine karar verdi. Barolar Birliğinin onayıyla başvuru Adalet Bakanlığına gönderildi. Bakanlık, ruhsat kararının iptali talebiyle Ankara 14. İdare Mahkemesine dava açtı.





AYM, HAK İHLALİNE HÜKMETTİ

Mahkeme, KHK’lı Kurşun’un avukatlık yapamayacağını belirterek, bakanlığın istediği gibi karar verdi. Kurşun, bu karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, Kurşun’un adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirterek yeniden yargılanma kararı verdi. AYM kararında, avukatlığın kamu hizmeti niteliğinin bulunmasının, avukatın kamu görevlisi olarak kabulüne imkan vermediği, KHK ile akademisyenlikten çıkarılmanın avukatlığa kabule engel olmayacağı belirtildi.





MAHKEME AYM KARARINI YOK SAYDI

AYM’nin kararı yeniden yargılama için Ankara 14. İdare Mahkemesine gönderildi. Ancak mahkeme, AYM kararına uymadı. Kurşun’un ruhsat başvurusunu reddeden mahkeme, kamuoyunda Büyükada Davası olarak bilinen dosyada İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kesinleşmemiş 1 yıl 13 aylık hapis cezasını gerekçe gösterdi.





MASUMİYET KARİNESİNE AYKIRI

İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kurşun’un avukatlık hakkının verilmemesiyle ilgili karara tepki gösterdi. Dernek, “Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalı, Günal Kurşun’a avukatlık hakkı verilmelidir” açıklaması yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Verilen karar, Avukatlık Kanununa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan temel hak ve özgürlükleri, BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması ilkelerine ve Anayasa’da da belirtilen masumiyet karinesine aykırıdır. Günal Kurşun hakkında verilen kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yoktur, dolayısıyla bu durumun avukatlık mesleğine kabule engel oluşturmayacağı açıktır.





Türkiye’de insan hakları alanında akademik çalışmaları, işkence, ifade özgürlüğü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, azınlık hakları, ekonomik ve sosyal haklar ile ilgili yayınları bulunan Günal Kurşun, insan hakları savunucusu, yazar ve aktivisttir. Yazarlarından olduğu ‘Ceza Avukatının İnsan Hakları El Kitabı’ iki ay önce basılmış, tüm barolara ve hak örgütlerine iletilmiştir.





KHK’LILARIN HAKLARI GERİ VERİLMELİDİR

Günal Kurşun hak savunucusudur, hiç şüphesiz yazmaya, üretmeye devam edecek, gerek avukatlık hakkını elde etmesi, gerekse asılsız suçlamalarla mahkumiyetine ilişkin yasal süreç tarafımızca ısrarla takip edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Günal Kurşun gibi diğer KHK’lıların da başta avukatlık hakkı olmak üzere tüm kısıtlanan hakları geri verilmelidir.”