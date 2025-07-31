İDDİA: 2-3 asker firar edince bölük dört saat güneşte tutuluyor, su verilmiyor!

Bağcıoğlu, iki askerin aşırı sıvı kaybından hayatını kaybetmesine ilişkin ‘ihmal’ iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Firari erler olduğu gerekçesiyle tüm birliğin uzun süre güneş altında bekletildiği iddiasını dile getirdi. CHP’li Bağcıoğlu’nun, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Kamuoyunda yoğun olarak gündeme getirilen ‘iddialar’ çerçevesinde, kamuoyu vicdanının tatmini için öncelikle cevaplanması gereken 3 temel soru!!
1- Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi? Firari erler olduğu için tüm birliğin uzun süre bekletildiği doğru mu?
2- Birlikte ‘içme suyunun’ yetersiz olduğu, askerlerin para ile kantinden su satın almak zorunda kaldığı doğru mu?
3- Rahatsızlanan erlere yapılan acil tıbbi müdahalenin ‘müdahale mevki – zaman – olay çizelgesi’ nedir?”
MSB: Birliğin faaliyetleri inceleniyor
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bugün yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.”