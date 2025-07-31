İDDİA: 2-3 asker firar edince bölük dört saat güneşte tutuluyor, su verilmiyor!

3- Rahatsızlanan erlere yapılan acil tıbbi müdahalenin ‘müdahale mevki – zaman – olay çizelgesi’ nedir?”





Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise bugün yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve birliğin son bir haftaki tüm faaliyetlerinin incelendiğini bildirdi. CHP’li Yankı Bağcıoğlu, şehit olan askerlerle birlikte hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden diğer askerleri, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Nefes yazarı Aytunç Erkin, Bağcıoğlu’nun şu sözlerini köşesinde aktardı: “Babalarıyla da kendileriyle de konuştum. İki asker var hastanede. Askerlerden ve ailelerden aldığım bilgi şu: İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında. Bir astsubay başçavuş ceza alarak birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere iş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok.”Bağcıoğlu, iki askerin aşırı sıvı kaybından hayatını kaybetmesine ilişkin ‘ihmal’ iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Firari erler olduğu gerekçesiyle tüm birliğin uzun süre güneş altında bekletildiği iddiasını dile getirdi. CHP’li Bağcıoğlu’nun, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:“Kamuoyunda yoğun olarak gündeme getirilen ‘iddialar’ çerçevesinde, kamuoyu vicdanının tatmini için öncelikle cevaplanması gereken 3 temel soru!!1- Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi? Firari erler olduğu için tüm birliğin uzun süre bekletildiği doğru mu?2- Birlikte ‘içme suyunun’ yetersiz olduğu, askerlerin para ile kantinden su satın almak zorunda kaldığı doğru mu?Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bugün yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.”