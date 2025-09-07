İddia: 5 Milletvekili İmralı'da Öcalan ile görüşecek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç TBMM'de kurulan komisyon ile devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çağrı gelmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrı yapan Yıldız, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme ihtimalini işaret etmişti.





Feti Yıldız, yaptığı açıklama "Terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" demişti.





'ÇALIŞMALAR BAŞLADI' İDDİASI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, MHP'nin çağrısının ardından, "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyesi 5 milletvekilinin İmralı Adası'na gitmesi için çalışmalara başlandığı iddia edildi.





Meclis Komisyonu’nda; 22’si AKP, 11’i CHP, 5’i DEM Parti, 4’ü MHP, 3’ü Yeniyol gruplarından ve grubu bulunmayan partilerden toplam 51 milletvekili yer alıyor. İddiaya göre, komisyonu temsilen, en çok 5 kişiden oluşan "İmralı heyeti" oluşturulacak. Öcalan ile yapılacak görüşmede, yeni çözüm süreci, silah bırakma, PKK’nın fesih süreci ve bölgede çeşitli isimler altında yer alan diğer örgütlerin (SDG/YPG vb.) durumu görüşülecek.