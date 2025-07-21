İddia: 72 saatte 200'ü aşkın PKK hükümlüsü tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 5 Kasım 2024'te alınan karara göre "terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten" mahkûmiyet kararı verilen TCK’nın 220. maddesinin 6. fıkrasının iptaline karar verildi. Bu kararla birlikte verilen mahkumiyet kararı suç olmaktan çıkarıldı. Karar, 9 Ocak 2025’te resmi gazetede yayımlanan günden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girdi. Diyarbakır’daki Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM’nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahkûm olan 200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği öğrenildi.





Halktv'de yer alan habere göre özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin faaliyette olduğu 2006-2016 yılları arasında TCK’nın 314. maddesini düzenleyen silahlı terör örgütü üyeliğine ek bir madde konuldu. Toplumsal olaylara katılan, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet eden, görevi yaptırmamak için direnme suçunu işleyenler ayrıca TCK’nın 220/6 maddesi yollanmasıyla 314/2 maddesi uyarınca "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten" terör örgütü üyesi kabul edilerek 10 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.





Terör ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlara bakmakla görevli ve yetkili kılınan Yargıtay 9. Ceza Dairesi de yerel mahkemelerin verdiği bu kararları oy birliğiyle onadı. Örgüt üyesi olmadıkları halde örgüt üyesi gibi kabul edilerek hükümlü olan yüzlerce kişi, hak ihlaline maruz kaldıkları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı.





Başvurucular, silahlı terör örgütü üyesi olabilmek için Yargıtay’ın kararlarına göre kişinin öncelikle kod isminin olması ve hiyerarşik yapısına dahil olması gerektiğini belirtilmiş ve bu kriterlerin hiçbirini taşımadıklarını aktardı. Başvurucular sadece toplumsal olaylara katıldıkları için örgüt üyesi kabul edilerek cezalandırılmış olmalarının hak ihlali olduğunu belirttiler.





ANAYASA MAHKEMESİ İPTALİNE KARAR VERİP SUÇ OLMAKTAN ÇIKARDI

Anayasa Mahkemesi, 5 Kasım 2024’te aldığı kararla terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten mahkûmiyet kararı verilen TCK’nın 220. maddesinin 6. fıkrasının iptaline karar verip bu şekilde verilen mahkûmiyet kararlarını suç olmaktan çıkardı. Karar 9 Ocak 2025’te resmi gazetede yayımlandığı günden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girdi. Diyarbakır’daki Ağır Ceza Mahkemeleri son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM’nin bu kararına uydu ve mahkûm olan 200’ü aşkın PKK hükümlüsünün infazları durdurularak tahliye edildiler.





ADLİ SİCİL KAYITLARINI SİLDİREBİLECEKLER

Sözcü'de yer alan habere göre, tutuklu olanların dosyaları talep olmaksızın re’sen ele alınarak toplu tahliye kararları verilirken, tutuksuz yargılanıp ceza aldıkları için haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunanların da tüm yakalama kararları infaz hakimliklerine yazı yazılarak geri alındı. Ancak cezalarını infaz edip tahliye olanların dosyalarının talep dışı ele alınmayacağı, talep etmeleri halinde de haklarında ek kararla yargılamanın yenilenmesi kararı verileceği ve suç olmaktan çıktığı için verilecek beraat kararı sonrasında kamu hazinesi aleyhine maddi ve manevi tazminat açabilecekleri gibi, adli sicildeki sabıka kayıtlarını da sildirebilecekleri öğrenildi.





Bu maddeden mahkum olan binlerce kişinin tutuklulukta geçirdikleri 6 ile 10 yıl arasındaki hapis cezalarından dolayı hazineye yüklü miktarda tazminat davalarının açılacağı ve bununla ilgili da yeniden yargılama kararı sonrasında verilecek beraat kararıyla birlikte hükümlülerin Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan tazminat komisyonuna başvuracakları bildirildi.