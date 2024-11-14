İddia: AB yetkilisi Borrell, İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasını önerdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Gazze Şeridi'nde insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları üzerine İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasını teklif ettiği öne sürüldü. Euronews'un ismi verilmeyen AB yetkilileri ve diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Borrell, İsrail ile siyasi görüşmeleri askıya alma önerisini bugün büyükelçiler düzeyinde yapılan toplantıda gündeme getirdi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Borrell'in Gazze Şeridi'nde insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını gerekçe göstererek sunduğu öneriyi, 18 Kasım'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında tartışmaya açması bekleniyor.





'İLİŞKİLERDE BİR ŞEYLERİN YANLIŞ GİTTİĞİNE DAİR SİYASİ SİNYAL'

Önerinin uygulanması üye ülkeler arasında oybirliğine varılmasıyla mümkünken, Birlik içinde İsrail-Filistin konusundaki bölünmeler nedeniyle anlaşmaya varılması olası görülmüyor. Kaynaklar, toplantıda söz alan büyükelçilerin çoğunun öneriye ilişkin olumsuz görüş bildirdiğini aktardı. Kaynaklardan biri, "Bu öneri her şeyden önce ilişkilerde bir şeylerin yanlış gittiğine dair siyasi sinyaldir. Aynı zamanda İsrail'i nihayet eylemlerini açıklamaya ve haklılığını ispatlamaya zorlamanın bir yolu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.





HAMAS: KİTLESEL GÖSTERİLERİ TIRMANDIRIN

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım ile izlediği aç bırakma politikasına küresel çapta tepki verilmesi çağrısında bulundu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve Müslüman alemindeki halklar ile dünyadaki özgür insanları gelecek (15 Kasım) cuma, cumartesi ve pazar günleri İsrail'in ve onu destekleyen ülkelerin büyükelçiliklerinin çevresinde tüm kentlerde ve başkentlerde her türlü kitlesel gösteri ve yürüyüşü tırmandırmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Bu protestoların, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını, bölgenin kuzeyinde uyguladığı ablukayı, Filistin halkı aleyhinde devam eden soykırım ve aç bırakma eylemlerini kınama, kabul etmeme, ABD, İngiltere ve Almanya'nın Tel Aviv'e verdiği desteğe tepki gösterme kapsamında gerçekleştirileceği kaydedildi. Hamas, "Eylemlere, aktif şekilde katılım gösterilmesi; İsrail saldırıları son bulana, soykırım sona erene kadar her türlü baskının yapılması" çağrısında bulundu.





Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'daki açıklamasında, İsrail ordusunun bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğini belirterek, "Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor" demişti.