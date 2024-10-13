Samanyolu Haber /Gündem / İddia: 'Abdullah Öcalan için ev hazırlanıyor' /13 Ekim 2024 17:39

İddia: 'Abdullah Öcalan için ev hazırlanıyor'

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, son dönemde Bahçeli, Erdoğan ve Numan Kurtulmuş tarafından yapılan çıkışların DEM Parti'nin yeni anayasa için desteğini almaya yönelik olduğunu öne sürerek "Abdullah Öcalan için Çankaya'da bir ev hazırlandığı iddiaları var" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Genel Kurulu'nda DEM Partililerle tokalaşıp sohbet etmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu harekete "tam destek" açıklaması yapması, siyasetin gündeminde "yeniden çözüm süreci mi?" sorusuna yol açtı. İktidar temsilcilerinin açıklık getirmekten kaçındığı konu siyasetin gündemi olmaya devam ederken terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.  

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yenilik Genel Başkanı ve eski büyükelçi Öztürk Yılmaz, İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan Öcalan için Ankara Çankaya'da bir ev hazırlandığı iddialarının olduğunu dile getirdi.  

Öztürk Yılmaz’ın sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:

“Abdullah Öcalan için Çankaya'da bir ev hazırlandığı iddiaları var. Ev hapsine alınacağı yaygın konuşuluyor.

Son dönemdeki Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Numan Kurtulmuş gibi şahısların bütün açıklama ve tuhaflıklarının bu noktada koordineli ve bilinçli yapıldığı ortaya çıkıyor.

Asıl amaç, Erdoğan için yeni anayasanın taşlarını döşemektir. DEM'in desteğini almaktır. Erdoğan'ın başta kalması için her yol mübah anlayışı ülkeyi bitirecektir.

Bu iddiayı araştıracağız. O nedenle şimdilik iddia diyorum.

Eğer doğruysa, bu tam bir skandal ve vatan hainliğidir. Buna karşı en sert mücadeleyi vereceğimiz de biline!”
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