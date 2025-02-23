Samanyolu Haber /Gündem / İddia: AKP adli suçlulalara kısmi af getirecek /23 Şubat 2025 12:23

İddia: AKP adli suçlulalara kısmi af getirecek

Kulislerde AKP'nin kısmi bir af getireceği konuşuluyor. Kısmi afla serbest denetimlik dışında kalan adli suçlara karışmış mahkumların cezaevinden çıkarılacağı belirtiliyor.

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Bu düzenleme, denetimli serbestlikte 2023 yılında yapılan düzenlemenin kapsamını genişletmeyi amaçlıyor. Eğer kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

Bu düzenleme, COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz etmelerini öngören düzenlemenin kapsamını genişletiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber’de bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti.

Muhalefet partileri de bu konuda yeni adımlar atılmasını gündeme getiriyor. İyi Parti, aynı konuda kanun teklifi verdi. AKP kaynakları, TBMM gündemine gelecek Yargı Paketi’nin görüşmeleri sırasında partilerin uzlaşması durumunda ortak imza ile önerge eklenebileceğini belirtti.

Düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak. Bu düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanları kapsayacak. Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

Ancak bu düzenlemenin siyasi suçluları kapsamaması, toplumda ve ailelerde tepki oluşturuyor. Adalet Bakanlığı ve AKP kaynakları, yapılacak yeni düzenlemeden faydalanacak olanların sayısının belli olmadığını belirtti. Toplumda, adli suçlara tanınan bu kısmı affın siyasi suçluları kapsamamasının adaletsizlik yarattığı ve ailelerde huzursuzluk oluşturduğu ifade ediliyor.
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