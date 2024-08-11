Samanyolu Haber /Gündem / İddia: AKP şimdi de Telegramı kapatacak /11 Ağustos 2024 11:30

İddia: AKP şimdi de Telegramı kapatacak

Instagram, Wattpad ve Roblox'a getirilen erişim engellerinin ardından sırada Telegram'ın olduğu iddia edildi. BTK'nın Telegram'a uyarıda bulunduğu, ancak yanıt alamadığı öne sürüldü.

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BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram sekiz günün ardından açılırken, iktidara yakın Sabah gazetesi yeni bir yasağın yolda olduğunun sinyalini verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Telegram'a binden fazla uyarı yapıldığı, ancak bu uyarıların platform tarafından dikkate alınmadığı iddia edildi. 'Katalog suçlar' kapsamındaki içeriklerle ilgili bini aşkın uyarıyı dikkate almayan Telegram'ın kapatılması gündeme gelebilir.

Sabah gazetesinde yer alan haberde; Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı ileri sürüldü. 

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulunduğu ancak hiçbirine yanıt alamadığı aktarıldı.

Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi. Türkiye, yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısıyla mesajlaşma uygulaması Telegram'ı en fazla kullanan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alırken, söz konusu uygulama dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya sahip bulunuyor.

TIKTOK'UN KAPATILMASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TikTok'un yasaklanması da gündeme gelmişti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, konuya ilişkin açıklamasında, "TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" demişti.
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