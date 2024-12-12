Samanyolu Haber /Gündem / İddia: AKP'li başkanlar şikayet etti, Erdoğan Sağlık Bakanı'ndan açıklama istedi /12 Aralık 2024 10:26

İddia: AKP'li başkanlar şikayet etti, Erdoğan Sağlık Bakanı'ndan açıklama istedi

AKP'li il başkanlarının kapalı toplantıda randevu çilesini Erdoğan'a anlattığı, Erdoğan'ın da Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan açıklama istediği iddia ediliyor.

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AKP il başkanları toplantısının kapalı bölümünde hastane randevularındaki sıkıntılar ve televizyon dizilerinin gündeme geldiği belirtildi. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; AKP'li bazı il başkanlarının hastane randevuları ile ilgili sıkıntıların devam ettiğini, vatandaştan bu yönde yoğun şikayetler geldiğini söyledi.

Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na konu ile ilgili açıklama yapmasını istedi. Memişoğlu, 4-5 ay içinde sistemdeki rahatlamayı herkesin hissedeceğini ifade etti.

Kulislere göre bazı il başkanları da dizilerin aile yapısına zarar verdiği yönündeki şikayetleri gündeme getirdi. Bunun üzerine Mahinur Özdemir Göktaş “Aile yapısını güçlendiren programları destekliyoruz. Kanal yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
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