Samanyolu Haber /Gündem / İddia: AKP'li doktor vekil, sağlık çalışanlarına saldırdı /01 Haziran 2024 11:24

İddia: AKP'li doktor vekil, sağlık çalışanlarına saldırdı

AKP Antalya Milletvekili ve aynı zamanda göz doktoru olan Tuba Vural Çokal’ın bir akrabası, Antalya’da bir özel hastanede bypass ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Çokal ve beraberindekilerin doktor ve çalışanlara saldırdığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Yeniçağ'da yer alan habere göre; olay Tuba Vural Çokal'ın akrabası olan AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un Antalya merkezde özel bir hastanede geçirdiği bypass ameliyatı sonrasında meydana geldi.

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Erol, kendisine yapılan müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Erol'un vefat haberinin duyulmasıyla birlikte AKP’liler ve Erol'un yakınları hastaneye akın etti.

İddialara göre Çokal, hem meslektaşı olan doktorlara hem de diğer sağlık çalışanlarına yönelik ağır itham ve tehditlerde bulunarak, hastanede kriz çıkardı.

Olayın tanıkları arasında hastalar ve hasta yakınları da bulunuyordu. Çokal, Erol'un ölümünden doktorları ve sağlık çalışanlarını sorumlu tutarak, suçlamalarda bulundu.

Erol'un ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını talep eden Çokal ve beraberindekilerin bu isteği, hastanedeki gerginliği daha da arttırdı. Ahmet Ali Erol'un otopsisi Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: AKP'li doktor vekil, sağlık çalışanlarına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:28