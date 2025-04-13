Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Almanya 13 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını sınır dışı edecek! /13 Nisan 2025 09:46

İddia: Almanya 13 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını sınır dışı edecek!

Almanya'yada göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göreve başlar başlamaz yasa dışı göç ile ilgili kararnameye imzalayacağını duyurdu. Yasa dışı yollarla Almanya'ya giren 13 bin Türk'ün de yakın zamanda sınır dışı edilmesinin planlandığı iddia ediliyor.

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Almanya, iltica başvurusu reddedilen yasa dışı göçmenleri ülkeden sınır dışı etme kararı aldı. Kararın en çok etkileyeceği grupların başında Türk vatandaşları geliyor.

YENİ BAKANDAN SINIR DIŞI HAMLESİ
Sözcü'nün haberine göre, göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iltica başvurusu kabul edilmeyen göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor. Bakanlık, konunun acil öncelikler arasında olduğunu açıkladı.

GERİ KABUL ANLAŞMALARI DEVREDE
Almanya, Türkiye ile daha önce imzalanan “Geri Kabul Anlaşması” kapsamında Türk vatandaşlarını iade etmeyi planlıyor. Aynı şekilde Yunanistan ve diğer komşu ülkelerle de benzer anlaşmalar devreye alınacak.

200 BİN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK
Ülkede bulunan yaklaşık 240 bin yasa dışı göçmenden 200 bininin iltica talepleri reddedildi. Bu kişilerin adım adım sınır dışı edilmesi planlanıyor. Uygulamanın yakın zamanda başlaması bekleniyor.

13 BİN TÜRK GÖNDERİLECEK İLK GRUPTA
Sınır dışı edilecek ilk grupta yaklaşık 13 bin Türk vatandaşının yer aldığı bildirildi. Almanya’nın Türkiye’ye yönelik sınır dışı uçuşlarını önümüzdeki haftalarda başlatacağı öngörülüyor.

KAÇAK GİRİŞLER DEVAM EDİYOR
Yalnızca 2025 yılının ilk üç ayında yaklaşık 5 bin Türk vatandaşının Almanya’ya kaçak yollarla giriş yaptığı açıklandı.
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