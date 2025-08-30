Samanyolu Haber /Gündem / İDDİA: Bakan Tekin ayakkabıcılarla bir araya geldi, okulda tek tip ayakkabı mı giyilecek? /30 Ağustos 2025 16:04

İDDİA: Bakan Tekin ayakkabıcılarla bir araya geldi, okulda tek tip ayakkabı mı giyilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi: Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak?

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kıyafet standartlarının ardından ayakkabılar için de yeni bir düzenlemeye hazırlandığı iddialarını yalanladı. Hürriyet’te yer alan haberde, 2026-2027 eğitim yılından itibaren devlet okullarında öğrenciler için tek tip deri ayakkabı uygulamasının başlayacağı iddia edilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı iddiayı yalanladı.

Bakanlık kaynakları, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ayakkabı temsilcileri ile bir araya geldiğini, sektör temsilcilerinin Bakan Tekin’e öneride bulunduklarını dile getirdi.

Bakanlığın tek tip ayakkabı konusunda herhangi bir çalışması olmadığını vurgulayan yetkililer, bu yönde bir kararın alınmadığını ifade etti. Yetkililer, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İDDİA: Bakan Tekin ayakkabıcılarla bir araya geldi,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:31