İDDİA: Bakan Tekin ayakkabıcılarla bir araya geldi, okulda tek tip ayakkabı mı giyilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kıyafet standartlarının ardından ayakkabılar için de yeni bir düzenlemeye hazırlandığı iddialarını yalanladı. Hürriyet’te yer alan haberde, 2026-2027 eğitim yılından itibaren devlet okullarında öğrenciler için tek tip deri ayakkabı uygulamasının başlayacağı iddia edilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı iddiayı yalanladı.



Bakanlık kaynakları, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ayakkabı temsilcileri ile bir araya geldiğini, sektör temsilcilerinin Bakan Tekin’e öneride bulunduklarını dile getirdi.



Bakanlığın tek tip ayakkabı konusunda herhangi bir çalışması olmadığını vurgulayan yetkililer, bu yönde bir kararın alınmadığını ifade etti. Yetkililer, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” dedi.