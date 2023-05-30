İddia: Bankaların Kur Korumalı Mevduat'a verdikleri primlere fren geliyor

Dövize dönüşebilir Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) Merkez Bankası'nın müdahale edeceği öne sürüldü.





Paramedya’nın bankacılık kulislerinden aktardığı habere göre, TCMB kararnamesi ile bankaların dönüşüm oranı yüzde 60’dan yüzde 50’ye düşecek.





Bu durumun bankaların KKM’ye verdikleri opsiyon priminde düşüş yaratması bekleniyor. Yani 10 bin dolarını 3 aylık vade ile dövize dönüşebilir KKM'ye yapanlara ödenecek yaklaşık 600 dolarlık opsiyon priminin sonu geliyor.





Yapılan düzenleme ile KKM'ye olan talepte kısmen de olsa azalma bekleniyor.