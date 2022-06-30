Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Biden istedi, Erdoğan NATO anlaşmasına imza attı /30 Haziran 2022 09:15

İddia: Biden istedi, Erdoğan NATO anlaşmasına imza attı

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'fikir değiştirerek' İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine destek verdi. Yetkililer, 'fikir değiştirten' görüşmenin arka planını ve anlaşmanın nasıl geldiğini ilk kez açıkladı.

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Dün Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’ndeki görüşmelerin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine destek vereceğini belirtti. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği gelişme gündemin birinci maddesi olurken, görüşmenin perde arkasını ise yetkililer açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, salı günü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç, Finlandiya ve NATO’nun üst düzey isimlerinin saatlerce görüştüğü ve pek bir ilerleme sağlanamadığını aktaran yetkililer kahve molasından sonra ise tablonun tersine döndüğünü açıkladı.

Görüşmelerde Erdoğan’ın geri adım atmadığı belirtilirken Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaşananları, “İlk iki saat boyunca hiçbir gelişme olmadı. Fakat sonra bir kahve molası verdik” dedi.

Masaya döndüklerinde her iki ülke de Erdoğan’ı ikna etmeyi başardıklarını söyledi. Haavisto, “Kahve arasında her zaman biraz yaratıcılık kullanma ve herkese uygun bir dil bulma olasılığı vardır. Biz bunu başardık” ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, anlaşmanın arka planında ise ABD Başkanı Joe Biden olduğunu öne sürdü.

İsmini açıklamayan üst düzey bir yetkili, “Biden’ın bu haftaki temaslarında hedefinin tarafların bitiş çizgisine ulaşmasını sağlayacak anlaşmaya imza atmasıydı” dedi. Haberde Biden’ın Salı sabahı Erdoğan’ı arayarak Madrid zirvesinde anlaşmayı neticelendirmesinin de istendiği kaydedildi.

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