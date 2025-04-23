Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'protestocu gençler' için talimat verdi /23 Nisan 2025 10:05

İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'protestocu gençler' için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, protestolara katılan gençlere yönelik kurmaylarına talimat verdiği öne sürüldü.

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19 Mart tarihinde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto dalgası 23 Mart tarihinde İmamoğlu'nun tutuklanması ile daha da arttı. Özellikle üniversite öğrencilerinin büyüttüğü protestolardan yüzlerce öğrenci ve genç sert müdahalelere maruz bırakılarak tutuklandı ve günlerde cezaevlerinde uygunsuz koşullarda kaldı.

HALEN TUTUKLU GENÇLER VAR
Gençlerin tutuklanmasının ardından güvenlik güçleri ve hükümet yetkililerine yönelik oluşan kamuoyu tepkilerinin ardından geri adımlar atıldı. Tutuklanan gençlerin büyük bölümü tahliye edilse de halen cezaevlerinde tutuklu halde bulunan gençler var.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞ
AKP içerisinde de bu konuda rahatsızlığını dile getiren yetkililerin olduğu görüldü. Ankara'dan gelen son kulis bilgisine göre Erdoğan'ın da son MYK toplantısında bu konuda kurmaylarına talimat verdiği öne sürüdü.

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın "AKP kaygı sarmalında" başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan'ın protestocu gençler için verdiği talimat şu şekilde ifade edildi:

"Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son MYK toplantısında parti kurmaylarına verdiği talimata. Erdoğan, “Gençler neden sokağa çıkıyor. Talepleri istekleri nedir, araştırma yaptıralım’ demiş"
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