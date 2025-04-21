İddia: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onay verdi, kısmi af yolda

31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenler için yeni bir düzenleme gündemde. Açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını dışarıda tamamlama imkanı sunan uygulamanın kapsamı genişletilecek.





Yeni düzenlemeyle birlikte, toplam cezasının bitmesine beş yıl veya daha az süre kalan mahkumlar, cezalarının kalan bölümünü dışarıda geçirebilecek. Bu hamle, kamuoyunda "kısmi af" olarak değerlendiriliyor.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bunun bir "af" olmadığını, eşitlik ilkesi çerçevesinde bir düzenleme olduğunu ifade ediyor.





Nefes Gazetesi'nden Nuray Babacan, tartışmaların odağındaki 10. Yargı Paketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklife yapılacak af niteliğindeki düzenlemelere onay verdiğini de belirtti.





Nuray Babacan'ın detaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı:





"Pandemi affının genişletilmesini içeren bu önergeye, bir de mükerrer suç işleyerek tekrar cezaevine girenlerin de yararlanması eklendi. Bu kişilerin cezalarında yüzde 25 indirim yapılacak....





Bu düzenlemenin sonuçlarını ve ne anlama geldiğini biraz açarsak; Hesaplara göre pandemi affının genişletilmesi sonucunda ilk etapta 38 bin cezaevinden çıkacak. Bu rakam aşamalı olarak 55 bine ulaşacak. Zaman içinde bunun 100 bine çıkacağı iddia ediliyor."