İddia: Dışişleri diplomatları Erdoğan'ı vazgeçirmeye çalışıyor

Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalarda iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçiyi “istenmeyen kişi” ilan etmekle tehdit etti. Erdoğan “Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” dedi.







Erdoğan, Eskişehir’de yaptığı açıklamada ise büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na talimat verdiğini söyledi.





DİŞİLERİ DİPLOMATLARI DİRENİYOR





DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Erdoğan, büyükelçilerin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi talimatını ilk olarak Afrika gezisinde verdi. Ancak Dışişleri Bakanlığı diplomatları kararı geri çevirmeye çalışıyor.





DIŞİŞLERİ’NDE “TALİMAT” RAHATSIZLIĞI





DW'ye göre Erdoğan, 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesiyle ilgili talimatı Afrika gezisi sırasında verdi. Bu bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı’nda büyükelçilerin “istenmeyen kişi” ilan edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ancak Dışişleri diplomatlarının ise bu girişimi durdurmaya ve kararı geri çevirmeye çalıştığı belirtiliyor.







