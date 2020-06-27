İddia edilen 'Sahtekar' pilot sayısı 262'ye ulaştı

Euronews'te yer alan habere göre havacılık sektörü tarihinin en büyük skandallardan biri olarak görülen olayda lisansı iptal edilen pilotların 141'inin Pakistan International Airways'e (PIA), dokuzunun Blue Airways'e, 10'unun Serene Havayolları'na bağlı çalıştıkları belirtildi.







Pakistan Havacılık Bakanı Gulam Server Han, pilotların geri kalanlarının uçuş kulüplerinde ve charter seferler ile kiralık uçak hizmeti veren şirketlerde çalıştıklarını söyledi.





Han, tüm özel havayolu şirketlerine ve uçuş kulüplerine, "Lisansları şüpheli olan pilotların uçmalarına izin verilmemesi" yönünde talimat gönderildiğini dile getirdi.





Öte yandan İslamabad yönetimi, pilotluk sınavında yerine başkasını sokarak lisans alma skandalına karıştıkları gerekçesiyle 5 yetkiliyi görevden aldı.





Han, görevden alınan 5 kişinin sivil havacılık biriminde üst düzey görevlerde bulunduğunu belirtti ancak isimlerini paylaşmadı.





Lisansı iptal edilenlerin yanı sıra görevden alınan yetkililerin cezai suçlamalarla karşı karşıya olduklarının altını çizdi.





"Yolcu güvenliği için bu adımı atmak zorundayız"





Ulusal havayolu şirketinin toplam 450 pilota sahip olduğu ancak 150'sinin işinden kovulduğuna işaret eden Bakan Han, "Kimileri PIA'in itibarının zedelenebileceğini söylüyor ancak yolcu güvenliği için bu adımı atmak zorundayız" sözleriyle kararı savundu.





Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, kurum bünyesinde görev yapan 150 pilota 'şüpheli yollarla lisans aldıkları' iddiasıyla uçuş yasağı getirdiğini bildirmişti.





Ayrıca PIA, açığa alınan bu kişilerin daha sonra iş akitlerinin feshedildiğini de duyurmuştu.





PIA Sözcüsü Abdullah Hafız, geçen ay 97 kişinin hayatını kaybettiği ve pilot hatası iddiasının ağırlık kazandığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, pilotlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.