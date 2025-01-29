Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Erdoğan bakan Ersoy'un istifasını istedi /29 Ocak 2025 09:35

İddia: Erdoğan bakan Ersoy'un istifasını istedi

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 'görevden alınacak bakanlar' listesinde birinci sıraya oturduğunu yazdı. Babacan, Bakan Ersoy'un istifasını sözlü olarak verdiğini öne sürdü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u görevden alacağı bir süredir kulislerde konuşuluyor.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, "Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un sözlü olarak istifasını dile getirdiği, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı değişimle birlikte hayata geçireceği iddia ediliyor" kulis bilgisini paylaştığı bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"GÖREVDEN ALINACAK"
"AKP kulislerindeki, görevden alınacak bakan totosunda, Kültür ve Turizm Bakanı ilk sıraya oturdu. Bir ay öncesi ‘çok az olasılık’ görünen bu isim, şimdi liste başı. Bakan Ersoy, bir önceki kabinede Cumhurbaşkanına görevden ayrılmak istediğini söyleyen birkaç isimden biri. Tüm çalışma arkadaşlarına ‘artık görev almayacağını söyleyip’ veda eden Ersoy, Erdoğan’ın talebiyle yerinde kaldı.

Erdoğan’ın ilgisi, kendisine her zaman ayrıcalık yarattı. Kartalkaya felaketine gelmeden önce, bakanın turizm şirketi ve otelleri konusunda yaratılan ayrıcalıklar parti içinde de çok rahatsızlık yarattı. Üst üste yaşananlar nedeniyle görevden alınacağı düşünülüyor."


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