Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Erdoğan, Binali Yıldırım aracılığı ile Soylu'nun istifasını istedi /06 Temmuz 2021 10:32

İddia: Erdoğan, Binali Yıldırım aracılığı ile Soylu'nun istifasını istedi

Korkusuz yazarı Ahmet Takan Süleyman Soylu'nun istifası tartışmalarında yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Takan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım aracılığı ile Süleyman Soylu'nun istifasını istediğini; ancak Soylu'nun "Tuzak olup olmadığını nereden bileyim" diyerek Yıldırım'a tepki gösterdiğini ileri sürdü.

SHABER3.COM

Korkusuz gazetesi yazarı ve Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "çok yakın bir kaynak" diyerek yaptığı görüşmeyi aktardı. 

Takan'ın kaynağına dayandırdığı kulise göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa etmesi için AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile mesaj gönderdi. Soylu ise, Binali Yıldırım'ın mesajı hakkında, "Binali bey benim muhatabım değil. Tuzak olup olmadığını nereden bileyim?" şeklinde tepki gösterip 'ortada kaldığını' ifade etti. 

Binali Yıldırım ile mesaj gönderilmesine tepki gösteren Soylu da, "Beyefendi istifamı istiyorsa bana neden kendisi doğrudan söylemiyor. Beyefendi yüzüme söylese hiçbir saniye beklemeden istifa ederim. Üstelik ben bunun bir tuzak olmadığını nereden bileyim. Binali bey benim muhatabım değil. Onun sözlerinin bende hiçbir hükmü yok. Binali beye inanıp istifa etsem sonra beyefendi de bana ben mi sana istifa et dedim dese ne olacak?.. Tuzak olup olmadığını nereden bileyim? Diğer taraftan da sayın Devlet Bahçeli, bana sormadan hiçbir hareket yapma. Sakın ha istifa etme mesajları gönderiyor. Ortada kaldım" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: Erdoğan, Binali Yıldırım aracılığı ile Soylu'nun... Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:22