İddia: Erdoğan bir buçuk saatlik görüşmede Nebati'ye fırça atmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta, Hazine Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi’nde sürpriz bir görüşme yaptı. Bu görüşme kulislere ‘‘Nebati yeniden bakan mı oluyor?” sorusu ile yansıdı.





“SEÇİM BÖLGENİ İHMAL EDİYORSUN, DAHA SIK GİT”





SÖZCÜ’nün ulaştığı bilgiye göre görüşme talebi Nebati’den geldi. Erdoğan bu görüşmede, Mersin’den kendisine ulaşan şikayetleri anlattı ve Mersin Milletvekili olan Nebati’ye “Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git” dedi.





Mersin AKP’nin hep zaman sıkıntı yaşadığı bir şehir oldu. 2023 milletvekili seçiminde sadece yüzde 24 oy alırken, Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 37 ile ikinci çıktı. AKP 2024 yerel seçiminde ise Büyükşehirde MHP adayını desteklemiş ve Cumhur İttifakı olarak kaybetmişti. AKP Mart 2024’teki yerel seçimde Mersin’in 13 ilçesinden hiçbirinde başarılı olamadı.