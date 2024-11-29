Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Erdoğan, DEM Parti - Öcalan görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi /29 Kasım 2024 09:36

İddia: Erdoğan, DEM Parti - Öcalan görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi

Türkiye gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti - İmralı görüşmesine sıcak baktığını ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sürecin hızlandırılması için talimat verdiğini yazdı.

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DEM Parti’nin İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan henüz yanıt gelmezken iktidara yakın Türkiye gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebe sıcak baktığını ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sürecin hızlandırılması için talimat verdiğini yazdı.

'KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR'
Haberde, "Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdiği öğrenildi. DEM Parti’nin Adalet Bakanlığı’na bu konuda yaptığı başvurunun kısa sürede olumlu sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor" denildi.

İddiaya göre, MİT bir ‘ön hazırlık’ yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilecek. AK Parti kaynakları “Öcalan, DEM’lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir” değerlendirmesini yaptı. 

SELVİ VE MÜFTÜOĞLU DA YAZMIŞTI
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 28 Kasım tarihli yazısında DEM Partililerin Öcalan'a görüşmesine izin verileceğini belirtmişti. Selvi, "DEM içinden çözümü destekleyen ve Öcalan’ın mesajlarını doğru aktarabilecek deneyimli isimler tercih edilebilir" demişti.

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, DEM Parti - Öcalan görüşmesinin cumartesi günü olabileceğini iddia etmişti.


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