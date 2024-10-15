İddia: Erdoğan iki bakanı 'görevden alırım' diye ikaz etti

Gazete Pencere'den Tolga Balcı, Ankara kulislerinde uzun süredir konuşulan gerilime AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dahil olduğunu yazdı.







İçişleri Bakanı Ali Yerllikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un arasının uzun süredir gergin olduğu iddia ediliyor.





Gerginliğin nedeni ise kritik soruşturmaların basına sızdırılması ve polisin yakaladığı suçluların yargı tarafından salıverilmesi olarak gösteriliyor.





Yaşanan bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasındaki uyuşmazlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanları “Ya ikinizi birden ya da ikinizden birini görevden alacağım” diyerek uyardığı iddia edildi.





Öte yandan Nuray Babacan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in hedefte olan isimler arasında olduğunu aktardı.





YUSUF TEKİN’İN YERİNE KİM GEÇECEK?

Hal böyle olunca bahse konu bakanlıklar için belirlenecek isimler de tartışılmaya başlandı. Bazı AKP’li yetkililer bu isimlerin tam netleşmediğini ifade etse de son dönemlerin bürokraside parlayan yıldızı Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’nun ismi Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyor.





Aydoğdu, bakanlığa yabancı bir isim de sayılmaz. Vali olarak atanmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Aydoğdu’nun ismi bakanlık koltuğu için Nisan ayında da geçmiş ancak bu bilgi yalanlanmıştı.





Öte yandan İçişleri Bakanı’nın da değişeceği söylentileri güçleniyor. Özellikle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile arasında yaşanan gerilimden dolayı Bakan Ali Yerlikaya’nın görevden alınacağı ifade edilenler arasında.





Etkileri tartışılsa da AKP içinde Yerlikaya’nın yerine Süleyman Soylu’nun gelmesini isteyen bir grup bulunuyor. Yerlikaya’nın görevi süresinde Soylu ile yarıştırılması da bu grubun bir etkisi.





Bakanlıklarda yaşanan değişimlerin sonuçları nasıl olur bilinmez ancak bakanlar arasında kimin koltuğunu kaybedeceği korkusu yaşandığı kesin.