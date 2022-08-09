Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Saray’da ‘topal ördek’ komisyonu kurulduğunu yazdı. Saray’dan bir kaynağına, “Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimin kazanır, Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğundan düşerse ne olur? Ne yapacaksınız?” diye sorduğunu belirten Takan, cevabı ise şöyle aktardı: “Derin bir iç çekti kaynağım ve şu cevabı verdi; “Reis bu ihtimali gördüğü için bir komisyon kurdu. Alınacak önlemler konusunda kafa yoruluyor. Tayyip Bey, ‘topal ördek’ olmak istemiyor.”







Ahmet Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:





Uzun süredir saray için yapılan özel anketler pek iç açıcı değil. Bahsetmediklerine bakmayın! Ben de olsam aynısı yapar, şiddetle görmezden gelirdim…





Saray da yeni bir özel komisyon kurulmuş… Topal ördek komisyonu!.. Ben öyle isimlendirdim. Siz isterseniz, ‘AKP, seçimde Parlamento çoğunluğunu kaybederse, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanırsa, başına ne gibi işler gelebilir araştırma komisyonu’ da diyebilirsiniz.





Saray kaynağımla sohbet ederken, “Tayyip Erdoğan hesap kitap adamıdır. Her türlü ihtimali değerlendiriyor, masaya yatırıyor ve ona göre çalışıyor” dedi. Kaynağım, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından çok emin. Ancak, ortak sıkıntılarını açık etmeden de edemedi; “Tayyip Erdoğan kazanacak ama herhalde millet bu sefer faturayı AKP’ye kesecek. AKP, Meclis çoğunluğu kaybedecek. MHP, hep baraj altı görünüyor. Cumhur İttifakı devam etse de Meclis çoğunluğunu kaybedebilir.”





Soruyu net sordum;





“Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimin kazanır, Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğundan düşerse ne olur? Ne yapacaksınız? “





Derin bir iç çekti kaynağım ve şu cevabı verdi;





“Reis bu ihtimali gördüğü için bir komisyon kurdu. Parlamento çoğunluğu kaybedilirse anayasal ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanının başına neler gelebilirin araştırılması yapılıyor. Ve alınacak önlemler konusunda kafa yoruluyor. Tayyip Bey, ‘topal ördek’ olmak istemiyor.”