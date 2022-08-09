Samanyolu Haber /Gündem / İddia: "Erdoğan Saray'da 'topal ördek' komisyonu kurdu, düşme ihtimalini araştırıyor" /09 Ağustos 2022 16:56

İddia: "Erdoğan Saray'da 'topal ördek' komisyonu kurdu, düşme ihtimalini araştırıyor"

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İddiasını Saray'daki kaynağına dayandıran Takan, Erdoğan'ın kaybetmekten korktuğunu ve bu ihtimali araştırmak için bir komisyon kurduğunu ileri sürdü.

SHABER3.COM

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Saray’da ‘topal ördek’ komisyonu kurulduğunu yazdı. Saray’dan bir kaynağına, “Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimin kazanır, Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğundan düşerse ne olur? Ne yapacaksınız?” diye sorduğunu belirten Takan, cevabı ise şöyle aktardı: “Derin bir iç çekti kaynağım ve şu cevabı verdi; “Reis bu ihtimali gördüğü için bir komisyon kurdu. Alınacak önlemler konusunda kafa yoruluyor. Tayyip Bey, ‘topal ördek’ olmak istemiyor.”

Ahmet Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
 
Uzun süredir saray için yapılan özel anketler pek iç açıcı değil. Bahsetmediklerine bakmayın! Ben de olsam aynısı yapar, şiddetle görmezden gelirdim…

Saray da yeni bir özel komisyon kurulmuş… Topal ördek komisyonu!.. Ben öyle isimlendirdim. Siz isterseniz, ‘AKP, seçimde Parlamento çoğunluğunu kaybederse, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanırsa, başına ne gibi işler gelebilir araştırma komisyonu’ da diyebilirsiniz.

Saray kaynağımla sohbet ederken, “Tayyip Erdoğan hesap kitap adamıdır. Her türlü ihtimali değerlendiriyor, masaya yatırıyor ve ona göre çalışıyor” dedi. Kaynağım, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından çok emin. Ancak, ortak sıkıntılarını açık etmeden de edemedi; “Tayyip Erdoğan kazanacak ama herhalde millet bu sefer faturayı AKP’ye kesecek. AKP, Meclis çoğunluğu kaybedecek. MHP, hep baraj altı görünüyor. Cumhur İttifakı devam etse de Meclis çoğunluğunu kaybedebilir.”

Soruyu net sordum;

“Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimin kazanır, Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğundan düşerse ne olur? Ne yapacaksınız? “

Derin bir iç çekti kaynağım ve şu cevabı verdi;

“Reis bu ihtimali gördüğü için bir komisyon kurdu. Parlamento çoğunluğu kaybedilirse anayasal ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanının başına neler gelebilirin araştırılması yapılıyor. Ve alınacak önlemler konusunda kafa yoruluyor. Tayyip Bey, ‘topal ördek’ olmak istemiyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: "Erdoğan Saray'da 'topal ördek' komisyonu kurdu,... Sonraki Haber >>

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:57:04