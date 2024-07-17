Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Erdoğan Saray'daki tartışılan ismi görevden alacak /17 Temmuz 2024 16:35

İddia: Erdoğan Saray'daki tartışılan ismi görevden alacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yaptığı değişikliğin bir benzerini Saray'da da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte Saray'daki 'revizyon' iddiası...

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde alınan mağlubiyetin ardından kabinede birtakım değişikliklere gitmişti.

Erdoğan, partinin yenilenmesi gerektiğini de her defasında konuşmalarında dile getirmişti.

BİR DEĞİŞİM DE SARAY’DA

Son olarak Erdoğan’ın, Saray’da da üst düzey bir değişim yapacağı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV canlı yayınında aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı görevden alacağı öğrenildi.

ÖDEDİĞİ HESAPLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı geçen günlerde bir restorana ödediği hesapla gündeme gelmişti.

Metin Kıratlı ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata'nın Bodrum'da bir restoranda 168 bin lira hesap ödediği ortaya çıkmış, ardından söz konusu haberlere erişim engeli getirilmişti.
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