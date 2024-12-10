Samanyolu Haber /Dünya / İddia: Esad Moskova'nın en lüks yerinde 20 daire aldı /10 Aralık 2024 13:24

İddia: Esad Moskova'nın en lüks yerinde 20 daire aldı

Suriye'nin devrik lideri Esad, kaçtığı Moskova'da başkentin en lüks yerinden 20 lüks daire satın aldığı öğrenildi.

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Suriye'de Esad ailesnin 61 yıllık iktidarı yıkıldı. Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ ile muhalif gruplar 12 günde Esad'ı devirdi.

Esad, ailesi ile birlikte Rusya'ya kaçtı. Rusya'nın Başkenti Moskova'da olduğu öğrenilen Esad'ın ülkesinden 135 milyar dolar kaçırıldığı da öğrenildi.

Bild'in haberine göre; Esad'ın Moskova'nın lüks bölgelerinden "City of Capitals"ta yaşadığı söylendi.

Esad ailesi Moskova'da toplam değeri 30 milyon doları aşan en az 20 lüks mülk satın aldı.

Esad'ın Rusya'ya kaç milyar dolar kaçırdığı ortaya çıktı. Bu doğruysa en zengin sığınmacı oldu Esad'ın Rusya'ya kaç milyar dolar kaçırdığı ortaya çıktı. Bu doğruysa en zengin sığınmacı oldu

Bu bölge, Rusya'nın en prestijli yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor.

Gökdelenlerdeki daireler, şehir manzaralı geniş pencereler, mermer zeminler ve avizelerle dikkat çekiyor. Örneğin, 538 metrekarelik bir daire yaklaşık 10 milyon Euro fiyatla satışta.

Esad’ın oğlu Hafız Esad da Rusya ile yakın bağlara sahip. 23 yaşındaki Hafız, Moskova Devlet Üniversitesi’nde doktora yaptı ve tezini Rusça yazdı. Annesi Esma Esad, geçen yıl mezuniyet törenine katılmak için Moskova’ya gitti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Volker Türk, Esad yönetiminin işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Türk, yüz binlerce insanın ölümüne ve sistematik işkencelere neden olanların yargılanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.
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