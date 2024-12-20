İddia: Gazeteciler Daştan ve Bilgin, Türk SİHA'sı tarafından Suriye'de öldürüldü

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'nin Halep ilinin 90 kilometre doğusunda, Fırat Nehri üzerinde yer alan Teşrin Barajı ile Sirîn beldesi arasındaki yolda öldürüldüğü belirtildi. Mezopotamya Ajansı’nın (MA), konuya ilişkin haberinde, iki gazetecinin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında öldüğü, SİHA’nın Türkiye’ye ait olduğu iddia edildi.





MA'nın haberinde, şu ifadelere yer verildi: "Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, dün saat 15.20 sularında Tişrîn Barajı ve Sirîn beldesi arasındaki yolda hedef alındı. İki gazeteci, Türkiye'nin SİHA saldırında katledildi. Aracın şoförü Ezîz Hec Bozan ise yaralandı. Daştan ve Cihan Bilgin, 8 Aralık’tan bu yana Tişrîn Barajı ve Qerekozak Köprüsü’nde yaşanan gelişmeleri takip ediyordu."





DFGD: SALDIRIYI KINIYOR VE KABUL ETMİYORUZ

İki gazetecinin ölümüne ilişkin Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nden (DFGD) de açıklama yapıldı. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri takip eden Özgür Basın emekçileri Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, dün saat 15.20 sularında Tişrîn Barajı ve Sirîn beldesi arasındaki yolda hedef alındı. İki gazeteci, Türkiye'nin SİHA saldırında katledildi. Aracın şoförü Ezîz Hec Bozan ise yaralandı Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Her alanda bu katliamın hesabını soracağız ve katledenlerin peşini bırakmayacağız. Nazım ve Cihan, Kuzey ve Doğu Suriye'de yürütülen savaşın hakikatini halka taşıyan iki değerli gazeteciydi. Onlardan aldığımız güçle hakikatleri ısrarla ve inatla söylemeye devam edeceğiz."





DİSK BASIN-İŞ: SORUMLU OLANLAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın-İş Sendikası da iki gazetecinin öldürülmesi hakkında X hesabından açıklama yaptı. Sendikanın açıklamasında şöyle denildi:





"Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin öldürüldü! Kuzey Suriye'de gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, içinde bulundukları araca 19 Aralık'ta düzenlenen SİHA saldırısında yaşamını yitirdi. Çatışma bölgelerinde canları pahasına kamuoyuna gerçeği aktaran gazetecilerin hedef alınması kabul edilemez. Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Filistin'de ve Suriye'de savaş bölgesindeki gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir!"