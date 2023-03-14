Samanyolu Haber /Gündem / İddia: HDP'nin B planı kesinleşti /14 Mart 2023 16:52

İddia: HDP'nin B planı kesinleşti

HDP’nin seçimden önce kapatılma durumunu dikkate alarak, seçimlere Yeşil Sol Parti’den gireceği iddia edildi.

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Seçimlere sayılı günler kala partilerin de seçim stratejileri netleşmeye başlarken HDP için kapatılma ihtimali nedeniyle alternatif bir strateji B planı üzerinde çalışmaları sürüyor. 

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’ın haberine göre, HDP’nin kapatılma davasına karşı Yeşiller Sol Parti’den seçime girmesi uzun süredir dillendiriliyordu. Ancak Yeşil Sol Parti’nin bir süredir seçimlere girme yeterliliği soru işaretlerine neden oluyordu. Parti uzun süredir seçime girecek şartları sağlamasına karşın YSK’dan bu konuda net bir yanıt alamıyordu. YSK’nın 11 Mart’ta seçime girecek partileri açıklamasıyla beraber, seçim yeterliliği olan 36 parti içinde Yeşiller Sol Parti de yer aldı.

Artı Gerçek’e konuşan partililer, 10 Nisan’da YSK’ya nihai listelerin verileceğini ve HDP ise sözlü savunmasını 11 Nisan’da yapacağını hatırlattı. Bu durumda HDP’nin kapatılmasının yanında vekil listelerine konulan isimlere siyasi yasak gelmesi durumunda bu listede ciddi sorun ve gedikler açılacak.

Bunun önüne geçmek için habere göre HDP seçime kısa süre kala olası bir kapatma durumuna karşı risk almayacak. HDP bu süreci hızlandırarak, seçimden önce kapatılma durumunu da dikkate alarak, seçimlere Yeşil Sol Parti’den girecek. Bu kapsamda HDP, Yeşil Sol Parti’nin görünürlüğünü sağlamak için Newroz kutlamalarında Yeşil Sol Parti’nin amblem ve flamalarını kullanacak.

MYK toplantısında resmiyet kazanacak
HDP konuya ilişkin son nokta ise yarın gerçekleştirecek MYK toplantısında koyulacak. Artı Gerçek’e konuşan HDP’li yetkililer, kararın kesinleştiğini yarınki MYK toplantısıyla da bunun resmiyet kazanacağını söyledi.
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