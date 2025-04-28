İddia: Hindistan-Pakistan çatışmaları sürerken Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki saldırının ardından su akışını kesmesi, iki nükleer güç arasında gerilimi tırmandırdı.





Hindistan Başbakanı Modi, “Cammu Keşmir’in turizm ve eğitimdeki büyümesi bazılarını rahatsız ediyor, ancak adalet yerini bulacak” dedi.





Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, “Su akışı sağlanmazsa barajı vururuz” tehdidinde bulundu.





Sözcü'de yer alan habere göre Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşerek destek istedi. Pakistan ordusunun sınıra obüs sevkiyatı yaptığı ve Hint karakollarına saldırılar düzenlediği öne sürüldü..





Türkiye’nin gönderdiği savaş malzemeleri arasında SİHA’lar, silahlar ve füzeler bulunduğu iddia edildi. Pakistanlı yetkililer, “Türkiye sessiz ama güçlü bir destek sağlıyor” açıklamasını yaptı.





X platformunda Pakistanlı hesaplar da Türkiye'nin Pakistan'a silah gönderdiği bilgilerini paylaşıyor.





1947’de İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası’nda Pakistan ve Hindistan bağımsızlığını ilan etti. Keşmir’in Müslüman çoğunluğu Pakistan’ı desteklese de prens Hari Singh Hindistan’la birleşmeyi seçti. Bugün Keşmir’in %45’i Hindistan, %35’i Pakistan, %20’si Çin kontrolünde.



