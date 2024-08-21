Samanyolu Haber /Gündem / İddia: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Özel'in 'normalleşme' hamlesinden rahatsız /21 Ağustos 2024 23:11

İddia: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Özel'in 'normalleşme' hamlesinden rahatsız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Talebin İmamoğlu'ndan geldiği görüşmede ana gündem 8 Eylül'de yapılacak olan kurultay oldu. Gerçek Gündem'e konuşan kaynaklar ise görüşmenin 'oldukça iyi' geçtiğini söyledi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri'nde yan yana gelmesi sonrası bugün Ankara'da sürpriz bir zirve yaşandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Görüşme Ekrem İmamoğlu’nun talebi üzerine gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu Pazar günü yakın çevresine Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak görüşme talep edeceğini belirtti. 1 yıl sonra ise ikili ilk kez Kılıçdaroğlu’nun evinde bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre görüşmesinin ana maddesi ise 8 Eylül’de gerçekleşecek CHP Kurultay’ı oldu. Ekrem İmamoğlu, Kurultay sürecinin CHP’ye yakışır şekilde geçmesi gerektiğine dair temennilerini iletti. Ayrıca görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'normalleşme' adımlarının ikili arasında eleştiri konusu olduğu öğrenildi. Son olarak Ekrem İmamoğlu yürüdüğü yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini arkasında görmek istediğini belirterek ayrıldı.

Kaynakların aktarımına göre ikilinin baş başa yaptığı görüşme 'oldukça iyi' geçti. Bu görüşmede Hacı Bektaş-ı Veli anma töreninde yaşananlar ise hiç konuşulmadı. Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, "Hacı Bektaş’ta negatif bir durum yaşanmadı. Ayrıca bizlik bir durum hiç yok. Bu nedenle bu konu hiç konuşulmadı" dedi.


Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise toplantıda Kurultay'ın konuşulduğu doğrulandı. Ekrem İmamoğlu'nun Hacı Bektaş'ta yaşanan protokol krizine dair ise kendisinin bilgisi olmadığı yönünde açıklama yaptığı aktarıldı. Öte yandan buluşmanın gizli kalması konusunda bir fikir birliği olduğu ve görüşmenin sızmasının Kılıçdaroğlu cephesini rahatsız ettiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Özel'in 'normalleşme'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:32