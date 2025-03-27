İddia: İmamoğlu'na destek veren şehit çocuğunu KYK yurdundan attılar

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 3’üncü sınıf öğrencisi Görkem Akşit, öğrencilerin bulunduğu bir WhatsApp grubuna “Arkadaşlar, bütün ülke genelindeki üniversite arkadaşlarımız yapılan haksızlıklara karşı direnirken, burada böyle oturmak benim kanıma dokunuyor” yazdığı için şikayet edildi ve kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdundan atıldı.





"ŞEHİT ÇOCUĞUNU YURTTAN ATIYORLAR"

Şehit çocuğu olan Görkem Akşit’in yurttan çıkarken çekilen ve kamuoyuna yansıyan bir videoda şunları söylediği görüldü:





“AKP’li vatan hainleri beni yurttan atıyor! Ben şehit çocuğuyum, benim babam polisti şehit oldu bu vatan için. AKP’li vatan hainlerini görün! Şehit çocuğunu yurttan atıyorlar.”





MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.





Şehit çocuğu Görkem Akşit’in KYK yurdundan atılmasının gerekçesini, bu kararda siyasi saik olup olmadığını ve yurt hakkının iptalinin hukuki dayanağını irdeleyen Bakan, KYK yurt müdürü Murat Artar’ın geçmişte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve kısa sürede yurt müdürü yapıldığı iddialarını da sordu.



