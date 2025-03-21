İddia: İmamoğlu'na Kandıra Cezaevi'nde yer ayarlandı!

Gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve ifade verme süreci devam ederken kimi sosyal medya hesaplarında "İmamoğlu'na cezaevinde yer açıldığı" iddiası konuşulmaya başlandı. İddiaya göre İmamoğlu ve soruşturma kapsamındaki yaklaşık 100 kişiye Kandıra Cezaevi'nde kalacakları koğuşlar hazırlanmıştı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) "Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiası doğru değildir" açıklaması yapıldı.





Açıklamada ayrıca "Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.



