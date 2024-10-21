İddia: İsrail Güvenlik Kabinesi’nden İran’a misillemeye onay çıkmadı

İsrail’de dün gerçekleştirilen Güvenlik Kabinesi Toplantısı’nın ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail medyası toplantıya ilişkin bazı iddialar ortaya attı.





İsrailli bakanların Netanyahu'nun Caesarea'daki evine hafta sonu düzenlenen insansız hava aracı saldırısına şimdiye kadar güçlü bir karşılık verilmemesinden duydukları hayal kırıklığını da dile getirdikleri bildirildi.





İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İran'a misilleme saldırısı yapılmasına onay vermediği öne sürüldü.İsrail’deki yayın yapan haber sitesi Ynet, dün gerçekleştirilen İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran’a planlanan misilleme saldırısı için yetki verilmediği iddia edildi.İsrail’in İran’a düzenleyeceği misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu olmaya devam ediyor.Haber sitesi Ynet’in haberine göre, kabine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran’a planlanan misilleme saldırısı için yetki vermedi.Haberde, toplantının 6 saat sürdüğü belirtilirken, kabine üyelerinin olası saldırıları mümkün olduğunca gizli tutmak için planları son dakikada onaylamayı düşündükleri iddia edildi.Toplantıda İran'a saldırıların yanı sıra İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yeniden başlatılacağı söylenen müzakerelerin de gündeme geldiği kaydedildi.İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.