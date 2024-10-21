Samanyolu Haber /Dünya / İddia: İsrail Güvenlik Kabinesi’nden İran’a misillemeye onay çıkmadı /21 Ekim 2024 19:34

İddia: İsrail Güvenlik Kabinesi’nden İran’a misillemeye onay çıkmadı

İsrail basını, İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında İran'a yapılması planlanan misilleme saldırısına onay çıkmadığını yazdı.

SHABER3.COM

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İran'a misilleme saldırısı yapılmasına onay vermediği öne sürüldü.

İsrail’deki yayın yapan haber sitesi Ynet, dün gerçekleştirilen İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran’a planlanan misilleme saldırısı için yetki verilmediği iddia edildi.

İsrail’in İran’a düzenleyeceği misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

İsrail’de dün gerçekleştirilen Güvenlik Kabinesi Toplantısı’nın ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail medyası toplantıya ilişkin bazı iddialar ortaya attı.

TOPLANTI 6 SAAT SÜRDÜ

Haber sitesi Ynet’in haberine göre, kabine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran’a planlanan misilleme saldırısı için yetki vermedi.

Haberde, toplantının 6 saat sürdüğü belirtilirken, kabine üyelerinin olası saldırıları mümkün olduğunca gizli tutmak için planları son dakikada onaylamayı düşündükleri iddia edildi.

İsrailli bakanların Netanyahu'nun Caesarea'daki evine hafta sonu düzenlenen insansız hava aracı saldırısına şimdiye kadar güçlü bir karşılık verilmemesinden duydukları hayal kırıklığını da dile getirdikleri bildirildi.

ESİR TAKASI DA GÜNDEMDE

Toplantıda İran'a saldırıların yanı sıra İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yeniden başlatılacağı söylenen müzakerelerin de gündeme geldiği kaydedildi.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: İsrail Güvenlik Kabinesi’nden İran’a misillemeye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:57:15