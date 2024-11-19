Samanyolu Haber /Gündem / İddia: İsrail istihbarat başkanı 'gizlice' Türkiye'ye geldi ve... /19 Kasım 2024 10:30

İddia: İsrail istihbarat başkanı 'gizlice' Türkiye'ye geldi ve...

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ın, geçtiğimiz günlerde “gizlice” Türkiye'yi ziyaret ederek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

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İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ın, geçtiğimiz Cumartesi günü “gizlice” Türkiye'yi ziyaret ederek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiği iddia edildi.

Ziyaret hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Bar ve Kalın'ın “rehine anlaşmasına ilişkin müzakereleri yeniden başlatma çabalarını ve Türkiye'nin yardım olasılığını görüştüğünü” söyledi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, iki gün önce üst düzey bakanlar ve güvenlik teşkilatı başkanlarıyla rehinelerin kurtarılması çabaları konusunda bir toplantı yaptığı belirtildi. 

İsrail basınına konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun, toplantı sırasında Ronen Bar'ın Türkiye'deki görüşmeleri hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Netanyahu'nun, toplantıda yapılan tartışmanın ciddi olduğunu söylediği, ancak “anlaşma olmamasının suçlusunun İsrail olduğunu iddia edenler müzakerelere zarar veriyor” dediği aktarıldı.

İsrail basını, son günlerde aralarında Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayye'nin de bulunduğu çok sayıda üst düzey Hamas yetkilisinin Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye gittiğini öne sürmüştü.

“Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı” iddiaları üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı.

“Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye’yi ziyaret ettiği” belirtilen açıklamada, siyasi büronun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların ise “gerçeği yansıtmadığı” belirtildi.
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