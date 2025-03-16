Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Kabine'de 3 bakanın üstü çizildi /16 Mart 2025 11:32

İddia: Kabine'de 3 bakanın üstü çizildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki mağlubiyetin ardından AKP kongresinde yerel yönetimlerde yüzde 40'ın üzerinde değişikliğe gitmişti. Kabine'de ise beklenen değişim olmazken; gözler haziran ayına dikildi. Görevden alınması beklenen bakanlar ise kulislerden sızdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yaşanan mağlubiyetin ardından değişim mesajı vermiş ve yüzde 40'ın üzerinde kadroları değiştirmiş ve yaptığı konuşmada değişim sinyallerinin devam edeceği izlenimini vermişti.

Ancak kongreyle birlikte Kabine'de beklenen değişim yaşanmadı.

KOLTUĞU TEHLİKEDE OLAN BAKANLAR
Cumhuriyet'in haberine göre parti kaynakları, Kabine'deki değişimde “dağın fare doğurmayacağı” yorumunu yaptı. Kurmaylar, kabine değişikliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un koltuğunun riskte olduğuna işaret ediyor.

Uraloğlu’ndan boşalacak koltuk için ise partinin eski yerel yönetimler başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ismi geçiyor.

Parti kaynakları, Kabine'de koltuğu riskte olan isimlerin yerine yeni bir isim bulmakta zorlanıldığını belirtti.

ANAYASA AYRINTISI
AKP kurmayları, Kabine'ye milletvekili isimlerden transfer yapılmayacağını da belirtiyor. Bu duruma gerekçe olarak ise “Anayasa değişikliği görüşmelerinde Meclis aritmetiğini riske atmak istenmemesi” gösteriliyor.
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