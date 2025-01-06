İddia: Kanada Başbakanı Trudeau, bu hafta istifa edecek

Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland'in Başbakan Justin Trudeau ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine aralık ayında istifa etmesi ile biraz daha gün yüzüne çıkan hükümet krizinin yankıları farklı iddialarla sürüyor. The Globe and Mail haber sitesinin ismi verilmeyen üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trudeau'nun Kanada Liberal Partisi'nin liderliğinden istifa ettiğini en erken bugün açıklaması bekleniyor.





Haber sitesine konuşan kaynaklar, Justin Trudeau'nun parti liderliğinden istifa kararını tam olarak ne zaman duyuracağını bilmediklerini vurguladı, ancak istifanın çarşamba günü yapılacak, kilit öneme sahip bir parti meclisi toplantısından önce kamuoyuna duyurulmasını beklediklerini anlattı. Parti içi konular hakkında açıklama yetkisi olmayan kaynaklar, bu sebeple kimliklerinin gizli tutulmasını istedi. Yakın zaman önce Trudeau ile görüşen kaynaklardan biri, The Globe and Mail'e yaptığı açıklamada, Trudeau'nun Liberal Parti meclis toplantısından önce bir açıklama yapması gerektiğini fark ettiğini, böylelikle kendi partisinin vekilleri tarafından istifaya zorlanmış gibi görünmeyeceğini söyledi.





BAŞBAKAN KİM OLACAK?





Üç kaynak da parti yönetiminin Trudeau'nun yerine bir başka ismin getirilmesi için ne yapmayı planladığından emin olmadıklarını, Trudeau'nun görevden hemen mi ayrılacağının, yoksa yeni bir lider seçilene kadar başbakan olarak mı kalacağının da net olmadığını anlattı. The Globe, cuma günü yaptığı bir haberde de danışmanlarının yeni bir Liberal Parti lideri seçilirken Trudeau'nun nasıl başbakan olarak kalabileceğini değerlendirdiğini aktarmıştı. Dördüncü bir kaynak, pazar günü yaptığı açıklamada, Trudeau'nun yeni bir lider seçilene kadar söz konusu pozisyonda kalacağına inandığını söyledi.





Öte yandan, pek çok parti milletvekili, Alberta'dan George Chahal da dahil olmak üzere geçici bir liderin görev yapmasını tercih edeceklerini belirtti. Buna göre, partinin önünde de iki seçenek bulunuyor: Ya ulusal parti meclisinin tavsiyesine dayanarak geçici bir lider atanacak ya da yeni lideri belirlemek üzere bir seçim yapılacak. Kaynaklardan biri, Trudeau'nun Maliye Bakanı Dominic LeBlanc ile görüşerek geçici parti lideri ve başbakan olmak isteyip istemediğini sorduğunu aktardı. Fakat aynı kaynak, Le Blanc'ın liderlik yarışına girmek istemesi dolayısıyla bunun mümkün olan bir hamle olmayacağını söyledi.





Bir diğer kaynak ise partinin yeni lideri seçilene kadar Trudeau'nun başbakan olmasının mantıklı olduğunu, bu sayede ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump yönetimi ve yüzde 25 gümrük vergisi tehdidini müzakere edebileceğini kaydetti.