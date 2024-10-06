İddia: Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kaani'den haber alınamıyor

Hasan Nasrallah’ın ölümün ardından Hizbullah Genel Sekreterliği için adı geçen isimlerden Haşim Safiyuddin’in ‘ortadan kaybolduğu’ yönündeki iddiaların ardından, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'den de haber alınamadığı ileri sürüldü. Kaani, 2020 yılında Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine atanmıştı.







'BEYRUT SALDIRILARINDA YARALANDI'

Safiyuddin’in, İsrail’in cuma günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırılarda öldürüldüğü iddia edilmişti. Kudüs Gücü komutanı Kaani’nin de söz konusu saldırıda yaralanmış olabileceği belirtildi.





ABD merkezli The New York Times’ın (NYT) haberinde, Nasrallah suikastının ardından iki gün sonra Kaani’nin Hizbullah'ın Tahran ofisinde görüldüğü aktarıldı. Ancak Kaani’nin, İran’in dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in 4 yıl aradan sonra ilk kez Tahran’da kıldırdığı cuma namazında yer almadığı kaydedildi. Namaz öncesi, 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Nasrallah için de anma töreni düzenlenmişti.







'İRANLI YETKİLİLERİN SESSİZLİĞİ PANİĞE YOL AÇTI'

NYT’ye konuşan İranlı kaynaklar ise, Kudüs Gücü komutanının Hizbullah yetkilileri ile görüşmek üzere Beyrut’a gittiğini söyledi. Gazeteye açıklamalarda bulunan Devrim Muhafızları’ndan başka bir yetkili de, İranlı yetkililerin konuya ilişkin sessizliğinin askerler arasında ‘paniğe yol açtığını’ dile getirdi.