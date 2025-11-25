İddia: Kavga gizlenemiyor; Soylu, AKP'lilerin içinde Fidan'a açıktan tepki koydu

AKP'li Süleyman Soylu'nun katıldığı bir toplantıda Erdoğan döneminin sonrası için konuştuğu, Bilal Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın olası adaylığını destekleyeceğini söylediği, Hakan Fidan'ı ise eleştirdiği iddia edildi. O iddialara Soylu'dan yanıt geldi.





Eski İçişleri Bakanı AKP'li Süleyman Soylu'nun, geçen hafta katıldığı Ankaralılar Derneği (AHİD) davetinde yaptığı konuşmaya ilişkin ortaya atılan iddialar yankı buldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminin sonrası için destekleyeceği isimleri açıkladığı konuşulan Soylu'dan iddialara yanıt geldi.





ERDOĞAN'IN EN YAKINLARI HAKKINDA KONUŞTUĞU İDDİA EDİLDİ

T24'ten Tolga Şardan'ın iddiasına göre; Süleyman Soylu, AKP'li siyasetçilerin de bulunduğu etkinlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı eleştirdi.





Soylu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kimi politikalarının olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.





Erdoğan sonrası adaylık ihtimalinde ise övgülerde bulunduğu Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ı destekleyeceğini söyledi.





SOYLU'DAN BİLAL ERDOĞAN, SELÇUK BAYRAKTAR VE HAKAN FİDAN YANITI

Süleyman Soylu, söz konusu iddiaları X hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.





Soylu, "Dış politikamız; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin kararlılığıyla, milletimizin takdir ettiği ve sonuçları itibarıyla hepimizi gururlandıran büyük bir başarıyla yürümektedir. Sayın Dışişleri Bakanımız da bu başarının en güçlü ve en gayretli mümtaz şahsiyetlerinden biridir" dedi.

Soylu iddiaları ise yalanladı.