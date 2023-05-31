Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin istifasını istedi /31 Mayıs 2023 14:47

İddia: Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istediği öne sürüldü.

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CHP'de kurmayların geleceğini şekillendirecek toplantılar dizisine başlarken, sıcak bir gelişme yaşandı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi. İstifaların yarın MYK toplantısında görüşüleceği ve karara varılacağı kaydedildi.

Öte yandan görevden alınacak bazı MYK üyelerinin yeniden oluşturulacak MYK'de yer alacakları da öğrenildi.

CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor:

Ahmet Akın
Ali Öztunç
Bülent Kuşoğlu
Bülent Tezcan
Devrim Barış Çelik
Faik Öztrak
Fethi Açıkel
Gamze Akkuş İlgezdi
Gökçe Gökçen
Gülizar Biçer Karaca
Lale Karabıyık
Muharrem Erkek
Oğuz Kaan Salıcı
Selin Sayek Böke
Seyit Torun
Veli Ağbaba
Yüksel Taşkın
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