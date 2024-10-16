Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Köfteci Yusuf skandalı bakanı koltuğundan edecek! /16 Ekim 2024 09:21

İddia: Köfteci Yusuf skandalı bakanı koltuğundan edecek!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine revizyonu yapacağının açıklamasının ardından AKP ve TBMM kulisleri yeni bakan isimleri hızla dolaşmaya başladı. En çarpıcı iddia ise Köfteci Yusuf skandalıyla ilgili.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine revizyonu yapacağına ilişkin mesajlar vermesinin ardından, Ankara ve TBMM kulisleri hareketlendi. Küçük çapta olması beklenen değişiklere ilişkin pek isim gündeme gelirken, Erdoğan’ın bu değişiklikleri bu ayın sonunda yapılacak AKParti MYK öncesi gerçekleştireceği de ifade ediliyor.

KÖFTECİ YUSUF OLAYI!
En ilginç kulislerden biri Köfteci Yusuf skandalıyla ilgili. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın değiştirilecek bakanlar arasında olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yumaklı'nın, özelikle Köfteci Yusuf olayına ilişkin, AKParti içinde yoğun eleştirildiği dile getiriliyor. Marka değeri en az 2 milyar doları olan ve yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiği bir Türk markası üzerinde tartışmalı bir durumun oluşmasının Yumaklı’nın koltuğundan edeceği yönünde yorumlar yapılıyor.


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