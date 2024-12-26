İddia: Lösemi hastası olan Esma Esad'ın sağlık durumu kötüleşti

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın durumunun kötüleştiği ve yaşama şansının yüzde 50 olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz aylarda Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğu açıklanmıştı.





Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçıların Şam'ı ele geçirmesiyle eş zamanlı olarak Beşar Esad ile beraber Moskova'da kaçan Esma Esad'ın, enfeksiyonu önlemek için diğer insanlardan uzak tutulduğu belirtildi. İngiltere doğumlu Esma Esad'a, kardiyolog olan babası Fawaz el Ahras'ın baktığı kaydedildi.





Gazete Duvar'da yer alan bir haber göre The Daily Telegraph'a konuşan bir kaynak, "Esma ölüyor. Durumu nedeniyle kimseyle aynı odada bulunamıyor" dedi. Moskova'da aile ile temas halinde olduğu söylenen bir başka kaynak ise "Lösemi tekrarladığında çok kötüdür. Son birkaç haftadır yüzde 50 yaşama şansı vardı" ifadelerini kullandı.





Daha önce göğüs kanseri tedavisi gören Esma Esad, 2019 yılında bir yıllık tedavinin ardından hastalıktan kurtulduğunu açıklamıştı.