İddia: Mahmur Kampı boşaltılıyor, PKK'lılar Türkiye'ye gönderilecek!

Türkiye ve PKK arasında sürdürülen barış görüşmelerinde en tartışmalı noktalardan biri olan Mahmur Kampı için kritik bir adım atılacağı öne sürüldü. İddialara göre; Ankara, Bağdat ve Erbil hattında varılan mutabakatla 'kampın boşaltılması' planlanıyor.





Bölgedeki kaynakların Middle East Eye’a (MEE) aktardığı bilgilere göre, Eylül ayına kadar tamamlanması planlanan tahliye süreci, PKK’nın da taraf olduğu bir düzenlemenin parçası.





KAMP SAKİNLERİ TÜRKİYE'YE Mİ GÖNDERİLECEK?

Londra merkezli MEE'de yer alan bir habere göre, anlaşma kapsamında, kamp sakinlerinin bir bölümü Irak içinde farklı noktalara yerleştirilecek, bir kısmı ise Türkiye’ye gönderilecek.





PKK’ya yakın olduğu tespit edilen, ancak suç faaliyetiyle bağlantısı bulunmayan kişiler, Türkiye’de geçici olarak barındırılabilecek.





MEE'nin 'bölgesel kaynaklara' dayandırdığı iddiasına göre, kampın boşaltılması, orta vadede PKK’nın silahsızlanma sürecini hızlandıracak ve Irak, IKBY ve Türkiye için kazanımlar sağlayacak.





Ayrıca bu adım, Irak’ın egemenliğini tanımayan silahlı devlet dışı aktörlerin kontrolündeki izole bölgelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak.





MEE'ye konuşan bir bölgesel kaynak, tahliye sırasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenlik ve yerleştirme sürecini sahada denetleyeceğini öne sürdü.





TÜRK YETKİLİ KONUŞTU

Öte yandan, kimliğinin gizli kalması kaydıyla MEE'ye konuşan bir Türk yetkili; Türkiye, Irak ve IKBY arasında üçlü bir koordinasyon mekanizmasının bulunduğunu doğruladı, ancak Mahmur’un tahliyesine dair açık bir anlaşma olduğu iddiasını teyit etmedi.





Habere göre, PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, bu ayın başında, örgütün kamp içindeki güçlerini çektiğini ve mevzilerini Irak güvenlik güçlerine devrettiğini açıkladı.





Karayılan, “Şimdi aynı mevzilerden kuşatmayı daraltıyor ve halkımıza baskı yapıyorlar” diyerek, Irak güçlerini örgütü tahliyeye zorlamakla suçladı.





Öte yandan, Abdullah Öcalan’ın da kamp sakinlerine bir mektup gönderdiği bildirildi. Öcalan, bu mektupta, "Şüphesiz, bu süreç ilerledikçe halkımız yeniden kendi topraklarına dönecektir" ifadelerine yer verdi.





MAHMUR KAMPI

1998 yılında kurulan, 'PKK'nın kalesi' olarak kabul edilen ve 12 bin yerleşimciye ev sahipliği yaptığı bilinen Mahmur Kampı, uzun süredir Ankara-Bağdat hattında gerilime yol açıyordu.





Ankara, kampı PKK’nın 'askeri, lojistik ve propaganda üssü' olarak tanımlıyor; burada örgüte eleman kazandırıldığı ve eğitim verildiğinin altını çiziyor.





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' operasyonları kapsamında defalarca kamp çevresini hedef aldığı biliniyor.