Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Mansur Yavaş adaylık için iki şart koydu /02 Eylül 2025 10:23

İddia: Mansur Yavaş adaylık için iki şart koydu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın adaylık için iki şartının olduğunu yakın çevresi aktardı.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden gündeme gelirken, Yavaş sessizliğini koruyor. Ancak yakın çevresi, sürece dair net bir duruşu olduğunu belirtiyor.

Nefes'ten Aytunç Erkin, Yavaş’ın yakın çevresinden edindiği bilgileri aktardı. Yavaş'ın "Bu tartışmayı erken buluyor" ve "Adının bu kadar konuşulmasını uygun görmüyor". dediği ifade edildi.

İKİ ŞARTI ORTAYA ÇIKTI
Yavaş’ın adaylık konusunda oldukça net çizgileri olduğu aktarıldı. Yakın çevresi, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Seçim sandığı konuldu, muhalefet de bir araya geldi. Ancak Yavaş’ın kazanma ihtimali yoksa aday olmaz. Yine CHP’de de bazı çekinceler varsa kendisiyle ilgili yine adaylığı düşünmez.”

Yavaş’ın çevresine göre bugünden adaylık senaryoları yazmak için erken. 2027'ye kadar siyasette birçok değişiklik yaşanabileceğine dikkat çekiliyor:

“Bize göre o gün geldiğinde odaklanılması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durumu. İki yıl sonra ne olacağı belli değil. O gün geldiğinde toplum ne talep edecek bunları göreceğiz! 2027’nin Kasım ayında toplum kimi isteyecek? CHP ne olacak? Çok soru var ve Mansur Başkan bu tartışmalara girmeyi uygun bulmuyor.”
