İddia: Mansur Yavaş devreye girdi, eski MHP'li bakan CHP'ye geçiyor

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.





İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçeceği öne sürüldü.





Yandaş Türkiye gazetesinin aktardığına göre; Koray Aydın'ın CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.





MANSUR YAVAŞ MI DEVREYE GİRDİ?

Öte yandan Koray Aydın’ın CHP'ye geçişi için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği ileri sürüldü.





Yandaş medyanın iddiasına Koray Aydın cephesinden açıklama geldi. Aydın cephesi Halk TV'ye konuştu. İddiaların doğruluk payının olmadığı ifade edildi.