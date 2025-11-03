Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Mansur Yavaş devreye girdi, eski MHP'li bakan CHP'ye geçiyor /03 Kasım 2025 10:34

İddia: Mansur Yavaş devreye girdi, eski MHP'li bakan CHP'ye geçiyor

Başkent kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın devreye girmesi sonucu, bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. 

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçeceği öne sürüldü.

Yandaş Türkiye gazetesinin aktardığına göre; Koray Aydın'ın CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ MI DEVREYE GİRDİ?
Öte yandan Koray Aydın’ın CHP'ye geçişi için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği ileri sürüldü.

Yandaş medyanın iddiasına Koray Aydın cephesinden açıklama geldi. Aydın cephesi Halk TV'ye konuştu. İddiaların doğruluk payının olmadığı ifade edildi.

