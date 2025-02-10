Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Mansur Yavaş kritik ön seçim için kararını verdi /10 Şubat 2025 16:01

İddia: Mansur Yavaş kritik ön seçim için kararını verdi

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemini değerlendirmek üzere dün bir araya geldi. Görüşmenin detayları merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı aldı.

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CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün Ankara'da bir araya geldi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından CHP lideri, "Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…" notunu düşerek paylaşımda bulundu. Görüşmeyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

KARARINI VERDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılıp katılmayacağına ilişkin kararı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

Mansur Yavaş görüşmede, CHP'nin adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıkladı.
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